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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм - Лестер: обзор матча 13 мая 2018
Тоттенхэм
13.05.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
5 : 4
Завершен
Лестер
7'
Г. Кейн
49'
Э. Ламела
53'
К. Фукс (АГ)
60'
Э. Ламела
76'
Г. Кейн
4'
Д. Варди
16'
Р. Марез
47'
К. Ихеначо
73'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лестер
90'
Желтая карточка
А. Силва
83'
Желтая карточка
Х. Чодури
ГОЛ! 5:4!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Роуз
76'
73'
ГОЛ! 4:4!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
ГОЛ! 4:3!
Э. Ламела
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
60'
Желтая карточка
В. Ваньяма
55'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
К. Фукс
53'
ГОЛ! 2:3!
Э. Ламела
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
49'
47'
ГОЛ! 1:3!
К. Ихеначо
16'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марез
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Моура
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
15
Дайер
2
Уокер-Питерс
17
Сиссоко
2
Ваньяма
9
Ламела
24
Эриксен
7
Моура
9
Кейн
4-2-2-2
17
Якупович
5
Магуайр
5
Морган
2
Симпсон
28
Фукс
15
Силва
10
Иборра
26
Марез
10
Грей
9
Варди
17
Ихеначо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
29
Бен Хамер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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