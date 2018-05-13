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Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Манчестер Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 13 мая 2018
Манчестер Юнайтед
13.05.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
34'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Желтая карточка
Л. Шоу
90'
+1
Желтая карточка
С. Мактоминей
68'
Желтая карточка
Э. Янг
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Х. Мата
34'
Желтая карточка
М. Рохо
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Ромеро
15
Янг
5
Рохо
3
Байи
17
Блинд
36
Дармиан
16
Кэррик
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
64
Мата
4
Санчес
4-2-1-3
1
Гомес
20
Кэткарт
22
Янмат
27
Кабаселе
25
Холебас
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
45
Грэй
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Даниэль Бахман
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
14
Трой Дини
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Даниэль Бахман
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
14
Трой Дини
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
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