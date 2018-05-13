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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 13 мая 2018
Заря
13.05.2018, воскресенье, 19:30
Украина. Плей-офф, группа A, 31 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
67'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Динамо К
84'
Желтая карточка
Т. Кадар
81'
Желтая карточка
А. Беседин
Желтая карточка
В. Чечер
77'
67'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вербич
Пас отдал
А. Беседин
Желтая карточка
И. Харатин
27'
Желтая карточка
А. Гордиенко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
13
Андрей Лунин
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Заря
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
Динамо К
29
Руслан Ротань
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
3-1-1
13
Лунин
45
Гордиенко
5
Сваток
20
Караваев
14
Харатин
28
Громов
3-1-3-1
71
Бойко
94
Кедзиора
4
Кадар
6
Бурда
19
Шепелев
11
Цыганков
19
Гармаш
7
Вербич
41
Беседин
Остались в запасе
Заря
Динамо К
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
29
Руслан Ротань
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
Остались в запасе
29
Руслан Ротань
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Заря - Динамо К
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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