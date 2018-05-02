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    Расписание матчей 02-05-2018

    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 36 тур
    2 мая, среда
    09:00
    Луч
    2:2
    Авангард
    Матч завершен
    2 мая, среда
    13:00
    Енисей
    2:1
    Волгарь
    Матч завершен
    2 мая, среда
    14:00
    Оренбург
    1:0
    Сибирь
    Матч завершен
    2 мая, среда
    15:00
    Спартак-2
    2:2
    Сочи
    Матч завершен
    2 мая, среда
    15:30
    Тамбов
    3:1
    Тюмень
    Матч завершен
    2 мая, среда
    16:00
    Балтика
    0:0
    Шинник
    Матч завершен
    2 мая, среда
    16:00
    Факел
    0:1
    Томь
    Матч завершен
    2 мая, среда
    17:00
    Зенит-2
    1:0
    Химки
    Матч завершен
    2 мая, среда
    17:00
    Ротор
    0:2
    Крылья Советов
    Матч завершен
    2 мая, среда
    18:00
    Кубань (ЛФЛ)
    0:0
    Пари НН
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 1/2 финала, ответный матч
    2 мая, среда
    21:45
    Рома
    4:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
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