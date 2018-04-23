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    Расписание матчей 23-04-2018

    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 2 тур
    23 апреля, понедельник
    01:00
    Гремио
    0:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    23 апреля, понедельник
    01:00
    Портленд
    3:0
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 4 тур
    23 апреля, понедельник
    18:45
    Днепр
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    23 апреля, понедельник
    20:45
    Витебск
    0:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 27 тур
    23 апреля, понедельник
    19:30
    Спартак
    1:3
    Ахмат
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 5 тур, группа B
    23 апреля, понедельник
    20:00
    Орхус
    0:1
    Хобро
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 6 тур
    23 апреля, понедельник
    20:00
    Одд
    3:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 30 тур
    23 апреля, понедельник
    20:00
    Фенербахче
    4:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 5 тур
    23 апреля, понедельник
    21:30
    Антверпен
    1:2
    Локерен
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 34 тур
    23 апреля, понедельник
    21:45
    Дженоа
    3:1
    Верона
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 34 тур
    23 апреля, понедельник
    22:00
    Атлетик
    1:3
    Леванте
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 31 тур
    23 апреля, понедельник
    22:00
    Порту
    5:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 35 тур
    23 апреля, понедельник
    22:00
    Эвертон
    1:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
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