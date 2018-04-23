март 2018
апрель 2018
Бразилия. Серия А 2018, 2 тур
23 апреля, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2018
23 апреля, понедельник
01:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2018, 4 тур
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 27 тур
Дания. Плей-офф (2017/2018), 5 тур, группа B
Норвегия. Элитсериен 2018, 6 тур
23 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2017/2018), 30 тур
23 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 5 тур
Италия. Серия А (2017/2018), 34 тур
Испания. Примера (2017/2018), 34 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 31 тур
23 апреля, понедельник
22:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 35 тур