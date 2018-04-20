март 2018
апрель 2018
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 20 тур
20 апреля, пятница
14:00
Матч завершен
20 апреля, пятница
14:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 20 тур
20 апреля, пятница
18:00
Матч завершен
20 апреля, пятница
18:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2017/2018), 30 тур
20 апреля, пятница
20:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2017/2018), 34 тур
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 25 тур
Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 5 тур
20 апреля, пятница
21:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2017/2018), 31 тур
20 апреля, пятница
21:30
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 44 тур
Испания. Сегунда (2017/2018), 36 тур
Испания. Примера (2017/2018), 34 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 31 тур