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    Расписание матчей 20-04-2018

    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 20 тур
    20 апреля, пятница
    14:00
    Лада-Тольятти
    0:2
    Нефтехимик
    Матч завершен
    20 апреля, пятница
    14:00
    Оренбург-2
    2:2
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 20 тур
    20 апреля, пятница
    18:00
    ЦРФСО
    0:3
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    20 апреля, пятница
    18:00
    Чертаново
    0:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    20 апреля, пятница
    18:30
    Муром
    1:2
    Велес
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 30 тур
    20 апреля, пятница
    20:00
    Истанбул Башакшехир
    3:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 34 тур
    20 апреля, пятница
    20:30
    Нант
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    20 апреля, пятница
    22:00
    Дижон
    2:5
    Лион
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 25 тур
    20 апреля, пятница
    21:15
    Спарта
    2:0
    Яблонец
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 5 тур
    20 апреля, пятница
    21:30
    Зюлте-Варегем
    3:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 31 тур
    20 апреля, пятница
    21:30
    Боруссия
    3:0
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 44 тур
    20 апреля, пятница
    21:45
    Миллуолл
    0:3
    Фулхэм
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 36 тур
    20 апреля, пятница
    22:00
    Кордоба
    3:0
    Севилья
    Матч завершен
    20 апреля, пятница
    22:00
    Реал Ов
    1:2
    Вальядолид
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 34 тур
    20 апреля, пятница
    22:00
    Леганес
    0:0
    Депортиво
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 31 тур
    20 апреля, пятница
    22:30
    Брага
    2:0
    Маритиму
    Матч завершен
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