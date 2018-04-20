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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Фулхэм
Миллуолл - Фулхэм: обзор матча 20 апреля 2018
Миллуолл
20.04.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 3
Завершен
Фулхэм
46'
Р. Сессеньон
56'
К. МакДональд
89'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Фулхэм
Желтая карточка
Л. Грегори
90'
+1
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Митрович
Пас отдал
Т. Калас
Желтая карточка
Т. Кэхилл
88'
Желтая карточка
Д. Уоллес
82'
71'
Желтая карточка
Т. Рим
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
62'
56'
ГОЛ! 0:2!
К. МакДональд
Пас отдал
М. Таргетт
46'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-1-3-2
31
Арчер
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Мередит
6
Уилльямс
10
Маршалл
17
Уоллес
6
Сэйвилл
9
Грегори
20
Морисон
3-2-3-1-1
13
Беттинелли
3
Одои
30
Сессеньон
3
Рим
2
Фредерикс
23
Таргетт
10
Кэрни
29
МакДональд
10
Йохансен
12
Пиазон
9
Митрович
Остались в запасе
Миллуолл
Фулхэм
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Статистика матча Миллуолл - Фулхэм
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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