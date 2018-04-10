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    Расписание матчей 10-04-2018

    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 18 тур
    10 апреля, вторник
    00:00
    Урал-2
    3:0
    Анжи-Юниор
    Тех. поражение
    10 апреля, вторник
    13:00
    Крылья Советов-2
    1:4
    КАМАЗ
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    14:00
    Оренбург-2
    0:4
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    15:30
    Челябинск
    2:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    17:00
    Мордовия
    2:0
    Волга
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    18:00
    Сызрань-2003
    1:0
    Носта
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 42 тур
    10 апреля, вторник
    21:45
    Астон Вилла
    1:0
    Кардифф
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    21:45
    Бертон Альбион
    0:5
    Халл Сити
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    21:45
    Бристоль Сити
    3:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    21:45
    Ипсвич Таун
    1:0
    Барнсли
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    4:2
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    21:45
    Ноттингем Форест
    0:1
    Брентфорд
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    21:45
    Престон
    3:1
    Лидс
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    21:45
    Сандерленд
    1:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    21:45
    Фулхэм
    1:0
    Рединг
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    21:45
    Шеффилд Юнайтед
    2:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    22:00
    Болтон
    0:2
    Миллуолл
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 1/4 финала, ответный матч
    10 апреля, вторник
    21:45
    Манчестер Сити
    1:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    10 апреля, вторник
    21:45
    Рома
    3:0
    Барселона
    Матч завершен
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