март 2018
апрель 2018
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 18 тур
10 апреля, вторник
00:00
Тех. поражение
10 апреля, вторник
13:00
Матч завершен
10 апреля, вторник
14:00
Матч завершен
10 апреля, вторник
15:30
Матч завершен
10 апреля, вторник
18:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 42 тур
10 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
10 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
10 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
10 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
10 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
10 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
10 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
10 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2017/2018), 1/4 финала, ответный матч