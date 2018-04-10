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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Норвич Сити
Сандерленд - Норвич Сити: обзор матча 10 апреля 2018
Сандерленд
10.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
62'
Д. Хонимэн
89'
И. Пинту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Норвич Сити
89'
ГОЛ! 1:1!
И. Пинту
ГОЛ! 1:0!
Д. Хонимэн
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
4-3-1-2
1
Камп
22
Лав
16
О'Ши
5
Коне
2
Мэтьюз
10
Хонимэн
14
Эджария
6
Каттермол
46
МакГиди
7
Гуч
11
Флетчер
4-3-1-2
1
Ганн
3
Хасбэнд
4
Хэнли
12
Пинту
4
Циммерманн
6
Рид
8
Вранчич
14
Хулахан
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
Остались в запасе
Сандерленд
Норвич Сити
20
Каллум МакМанаман
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Сандерленд - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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