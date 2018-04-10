Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Лидс
Престон - Лидс: обзор матча 10 апреля 2018
Престон
10.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
3 : 1
Завершен
Лидс
49'
П. Галлахер (П)
52'
Ш. Магуайр
82'
А. Брауне
13'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Лидс
90'
+4
Желтая карточка
К. Экубан
ГОЛ! 3:1!
А. Брауне
Пас отдал
К. Робинсон
82'
Желтая карточка
Т. Кларк
78'
Желтая карточка
А. Брауне
60'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Магуайр
Пас отдал
П. Галлахер
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Галлахер
49'
Желтая карточка
Б. Дэвис
47'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Руф
Пас отдал
К. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
4-4-1
1
Радд
5
Кларк
6
Дэвис
8
Каннингэм
23
Хантингтон
4
Пирсон
8
Брауне
29
Баркуйзен
12
Галлахер
24
Магуайр
2-1-2-1-2
1
Пикок-Фаррел
15
Даллас
18
Янссон
27
Филлипс
14
Виейра
6
Анита
19
Эрнандес
81
Экубан
7
Руф
Остались в запасе
Престон
Лидс
12
Крис Максвелл
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Престон - Лидс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Лидс
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+