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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Барселона
Рома - Барселона: обзор матча 10 апреля 2018
Рома
10.04.2018, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Барселона
6'
Э. Джеко
58'
Д. Де Росси (П)
82'
К. Манолас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Барселона
ГОЛ! 3:0!
К. Манолас
Пас отдал
Д. Ундер
82'
72'
Желтая карточка
Л. Суарес
63'
Желтая карточка
Л. Месси
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Де Росси
58'
57'
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Жуан
44'
Желтая карточка
Ф. Фасио
38'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Де Росси
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-3-2
1
Алиссон
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
15
Жуан
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
14
Шик
10
Джеко
4-4-1-1
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
8
Иньеста
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Роберто
10
Месси
9
Суарес
Остались в запасе
Рома
Барселона
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Рома - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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