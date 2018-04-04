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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Рома
Барселона - Рома: обзор матча 04 апреля 2018
Барселона
04.04.2018, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
4 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Рома
38'
Д. Де Росси (АГ)
55'
К. Манолас (АГ)
59'
Ж. Пике
87'
Л. Суарес
80'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Рома
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
87'
86'
Желтая карточка
К. Строотман
80'
ГОЛ! 3:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Перотти
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Суарес
59'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Манолас
55'
44'
Желтая карточка
А. Коларов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Де Росси
Пас отдал
А. Иньеста
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-4-1-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
27
Семеду
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
5
Бускетс
10
Месси
9
Суарес
4-3-1-2
1
Алиссон
24
Флоренци
11
Коларов
17
Фасио
44
Манолас
8
Строотман
16
Де Росси
33
Перес
7
Пеллегрини
10
Джеко
8
Перотти
Остались в запасе
Барселона
Рома
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Барселона - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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