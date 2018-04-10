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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 10 апреля 2018
Манчестер Сити
10.04.2018, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Ливерпуль
2'
Г. Жезус
56'
М. Салах
77'
Р. Фирмино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
89'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Салах
82'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Александер-Арнольд
81'
Замена
Р. Клаван
️️️️
Р. Фирмино
77'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фирмино
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Б. Силва
74'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Д. Сильва
66'
65'
Желтая карточка
В. ван Дейк
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
35'
Желтая карточка
Р. Фирмино
Желтая карточка
Б. Силва
30'
29'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Эдерсон
14'
14'
Желтая карточка
С. Мане
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Р. Стерлинг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
3-1-3-3
31
Эдерсон
30
Отаменди
14
Ляпорт
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
9
Жезус
11
Де Брюйне
20
Силва
4-1-2-2-1
1
Кариус
2
Александер-Арнольд
6
Ловрен
4
ван Дейк
3
Робертсон
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
21
Сильва
10
Агуэро
10
Агуэро
21
Сильва
9
Фирмино
24
Клаван
24
Клаван
9
Фирмино
2
Александер-Арнольд
17
Клайн
17
Клайн
2
Александер-Арнольд
10
Салах
28
Ингс
28
Ингс
10
Салах
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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