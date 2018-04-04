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Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 04 апреля 2018
Ливерпуль
04.04.2018, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
12'
М. Салах
21'
А. Окслэд-Чемберлен
31'
С. Мане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
90'
+2
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Д. Хендерсон
86'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
85'
80'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
76'
Желтая карточка
Г. Жезус
Замена
Д. Соланке
️️️️
Р. Фирмино
71'
57'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
М. Салах
52'
Травма
М. Салах
51'
45'
+3
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Д. Милнер
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
4-3-2-1
1
Кариус
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
14
Ляпорт
4
Компани
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
10
Сане
21
Сильва
11
Де Брюйне
9
Жезус
21
Окслэд-Чемберлен
5
Морено
5
Морено
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
23
Вейналдум
23
Вейналдум
10
Салах
9
Фирмино
19
Соланке
19
Соланке
9
Фирмино
20
Гюндоган
19
Стерлинг
19
Стерлинг
20
Гюндоган
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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