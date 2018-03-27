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    Расписание матчей 27-03-2018

    февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2018
    27 марта, вторник
    15:20
    Япония
    1:2
    Украина
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    18:00
    Грузия
    2:0
    Эстония
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    18:50
    Россия
    1:3
    Франция
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    20:05
    Черногория
    2:2
    Турция
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    21:00
    Греция
    1:0
    Египет
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    21:00
    Венгрия
    0:1
    Шотландия
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    21:00
    Дания
    0:0
    Чили
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    21:15
    Словения
    0:2
    Белоруссия
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    21:30
    Румыния
    1:0
    Швеция
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    21:45
    Польша
    3:2
    Южная Корея
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    21:45
    Бельгия
    4:0
    Саудовская Аравия
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    21:45
    Германия
    0:1
    Бразилия
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    22:00
    Нигерия
    0:2
    Сербия
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    22:00
    Англия
    1:1
    Италия
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    22:00
    Австралия
    0:0
    Колумбия
    Матч завершен
    27 марта, вторник
    22:30
    Испания
    6:1
    Аргентина
    Матч завершен
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