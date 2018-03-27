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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Бразилия
Германия - Бразилия: обзор матча 27 марта 2018
Германия
27.03.2018, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Бразилия
37'
Г. Жезус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Бразилия
Замена
Т. Вернер
️️️️
И. Гюндоган
81'
73'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Боатенг
68'
Замена
С. Вагнер
️️️️
М. Гомес
62'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Л. Горецка
61'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Л. Сане
61'
37'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
8
Леон Горецка
ПВ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
17
Фернандиньо
ЦП
15
Паулиньо
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Германия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Нето
ВР
0
Исмаили
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
7
Дуглас Коста
ЛВ
8
Фред
ЦП
20
Талиска
АП
8
Ренато Аугусто
ПП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
21
Тайсон
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Трапп
2
Платтенхардт
2
Рюдигер
17
Боатенг
6
Киммих
21
Гюндоган
8
Кроос
7
Дракслер
19
Сане
8
Горецка
23
Гомес
4-1-2-2-1
1
Алиссон
13
Алвес
3
Миранда
3
Силва
12
Марсело
5
Каземиро
17
Фернандиньо
15
Паулиньо
10
Виллиан
11
Коутиньо
18
Жезус
19
Сане
13
Штиндль
13
Штиндль
19
Сане
17
Боатенг
15
Зюле
15
Зюле
17
Боатенг
8
Горецка
14
Брандт
14
Брандт
8
Горецка
21
Гюндоган
11
Вернер
11
Вернер
21
Гюндоган
23
Гомес
9
Вагнер
9
Вагнер
23
Гомес
11
Коутиньо
7
Коста
7
Коста
11
Коутиньо
Остались в запасе
Германия
Бразилия
3
Йонас Хектор
ЛЗ
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Эдерсон
ВР
12
Нето
ВР
0
Исмаили
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
8
Фред
ЦП
20
Талиска
АП
8
Ренато Аугусто
ПП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
21
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
3
Йонас Хектор
ЛЗ
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Нето
ВР
0
Исмаили
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
8
Фред
ЦП
20
Талиска
АП
8
Ренато Аугусто
ПП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
21
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Германия - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Где смотреть матч:
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