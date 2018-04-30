март 2018
апрель 2018
Бразилия. Серия А 2018, 3 тур
30 апреля, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2018
30 апреля, понедельник
01:30
Матч завершен
30 апреля, понедельник
04:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 6 тур
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 28 тур
30 апреля, понедельник
11:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 28 тур
Дания. Плей-офф (2017/2018), 6 тур, группа B
30 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
30 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2018, 7 тур
30 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2017/2018), 31 тур
Испания. Примера (2017/2018), 35 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 32 тур
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 36 тур