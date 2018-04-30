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    Расписание матчей 30-04-2018

    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 3 тур
    30 апреля, понедельник
    01:00
    Интернасьонал
    0:0
    Крузейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    30 апреля, понедельник
    01:30
    Нью-Йорк Сити
    3:1
    Даллас
    Матч завершен
    30 апреля, понедельник
    04:00
    Лос-Анджелес
    1:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 6 тур
    30 апреля, понедельник
    09:00
    Сахалин
    2:1
    Смена
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 28 тур
    30 апреля, понедельник
    11:00
    Ахмат (мол)
    1:1
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 28 тур
    30 апреля, понедельник
    11:30
    Уфа
    1:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    30 апреля, понедельник
    14:00
    Динамо
    0:0
    Рубин
    Матч завершен
    30 апреля, понедельник
    16:30
    Ахмат
    0:0
    Урал
    Матч завершен
    30 апреля, понедельник
    19:00
    Краснодар
    2:0
    Локомотив
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 6 тур, группа B
    30 апреля, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    2:5
    Орхус
    Матч завершен
    30 апреля, понедельник
    20:00
    Хобро
    4:1
    Хельсингор
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 7 тур
    30 апреля, понедельник
    20:00
    Стабек
    3:2
    Лиллестрем
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 31 тур
    30 апреля, понедельник
    20:00
    Бурсаспор
    2:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 35 тур
    30 апреля, понедельник
    22:00
    Бетис
    2:1
    Малага
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 32 тур
    30 апреля, понедельник
    22:00
    Авеш
    1:0
    Эшторил
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 36 тур
    30 апреля, понедельник
    22:00
    Тоттенхэм
    2:0
    Уотфорд
    Матч завершен
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