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Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм - Уотфорд: обзор матча 30 апреля 2018
Тоттенхэм
30.04.2018, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
16'
Д. Алли
48'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Уотфорд
Желтая карточка
В. Ваньяма
64'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Триппьер
48'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Санчес
14
Вертонген
15
Дайер
4
Дэвис
2
Триппьер
8
Дембеле
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
3-3-2-2
1
Карнезис
27
Кабаселе
20
Кэткарт
5
Мариаппа
17
Фемения
6
Капу
25
Холебас
19
Хьюз
6
Дукуре
45
Грэй
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уотфорд
13
Михел Ворм
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Тоттенхэм - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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