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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Коньяспор
Бурсаспор - Коньяспор: обзор матча 30 апреля 2018
Бурсаспор
30.04.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
29'
М. Сов
89'
А. Яхович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Коньяспор
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Ятабаре
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Яхович
78'
Желтая карточка
М. Бурабиа
Желтая карточка
П. Баталья
72'
Желтая карточка
Б. Ярдымджи
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Пас отдал
Б. Ярдымджи
29'
27'
Желтая карточка
В. Шен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
18
Пабло Баталья
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Ведат Бора
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бурсаспор
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
24
Микел
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
4-1-1
23
Текин
16
Бехич
26
Ярдымджи
4
Тити
10
Эрдоган
18
Баталья
17
Сов
3-1-3-1-1
1
Киринтили
89
Скубич
5
Ай
4
Туран
16
Йонссон
20
Бора
20
Шен
10
Бурабиа
7
Фофана
9
Это'О
Остались в запасе
Бурсаспор
Коньяспор
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
24
Микел
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
30
Патрик Карльгрен
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
24
Микел
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бурсаспор - Коньяспор
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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