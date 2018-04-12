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    Расписание матчей 12-04-2018

    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    12 апреля, четверг
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    4:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 26 тур
    12 апреля, четверг
    14:00
    Ахмат (мол)
    1:0
    Тосно (мол)
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 33 тур
    12 апреля, четверг
    21:00
    Уэска
    0:0
    Альбасете
    Матч завершен
    Лига Европы (2017/2018), 1/4 финала, ответный матч
    12 апреля, четверг
    22:05
    Марсель
    5:2
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    12 апреля, четверг
    22:05
    Зальцбург
    4:1
    Лацио
    Матч завершен
    12 апреля, четверг
    22:05
    Спортинг
    1:0
    Атлетико
    Матч завершен
    12 апреля, четверг
    22:05
    ЦСКА
    2:2
    Арсенал
    Матч завершен
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