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    Расписание матчей 30-05-2018

    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2018
    30 мая, среда
    02:00
    Аргентина
    4:0
    Гаити
    Матч завершен
    30 мая, среда
    04:00
    Перу
    2:0
    Шотландия
    Матч завершен
    30 мая, среда
    05:00
    Панама
    0:0
    Северная Ирландия
    Матч завершен
    30 мая, среда
    13:25
    Япония
    0:2
    Гана
    Матч завершен
    30 мая, среда
    21:45
    Австрия
    1:0
    Россия
    Матч завершен
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