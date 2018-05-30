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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Панама - Северная Ирландия
Панама - Северная Ирландия: обзор матча 30 мая 2018
Панама
30.05.2018, среда, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Панама - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
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