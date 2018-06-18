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    Расписание матчей 18-06-2018

    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 14 тур
    18 июня, понедельник
    14:00
    Кызыл-Жар
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 1 тур, группа F
    18 июня, понедельник
    15:00
    Швеция
    1:0
    Южная Корея
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 12 тур
    18 июня, понедельник
    17:00
    Динамо
    1:1
    Витебск
    Матч завершен
    18 июня, понедельник
    18:45
    Гомель
    0:2
    Смолевичи
    Матч завершен
    18 июня, понедельник
    20:45
    Ислочь
    0:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 1 тур, группа G
    18 июня, понедельник
    18:00
    Бельгия
    3:0
    Панама
    Матч завершен
    18 июня, понедельник
    21:00
    Тунис
    1:2
    Англия
    Матч завершен
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