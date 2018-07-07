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    Расписание матчей 07-07-2018

    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 17 тур
    7 июля, суббота
    14:00
    Кызыл-Жар
    2:1
    Актобе
    Матч завершен
    7 июля, суббота
    15:00
    Жетысу
    2:2
    Атырау
    Матч завершен
    7 июля, суббота
    16:00
    Шахтер
    1:2
    Акжайык
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 1/4 финала
    7 июля, суббота
    17:00
    Швеция
    0:2
    Англия
    Матч завершен
    7 июля, суббота
    21:00
    Россия
    2:2
    (3:4)п
    Хорватия
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 15 тур
    7 июля, суббота
    17:15
    Минск
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    7 июля, суббота
    19:00
    Динамо
    1:0
    Торпедо
    Матч завершен
    7 июля, суббота
    20:45
    Динамо-Брест
    1:0
    Неман
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 16 тур
    7 июля, суббота
    19:00
    Русенборг
    2:1
    Тромсе
    Матч завершен
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