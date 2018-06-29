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    Расписание матчей 29-06-2018

    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2018
    29 июня, пятница
    18:00
    Адмира
    1:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    29 июня, пятница
    19:00
    Аустрия К
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 14 тур
    29 июня, пятница
    18:45
    Дняпро
    1:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    29 июня, пятница
    20:45
    Гомель
    0:6
    Динамо-Брест
    Матч завершен
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