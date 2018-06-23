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    Расписание матчей 23-06-2018

    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 15 тур
    23 июня, суббота
    15:00
    Жетысу
    2:1
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    23 июня, суббота
    15:00
    Тобол
    2:3
    Актобе
    Матч завершен
    23 июня, суббота
    15:00
    Шахтер
    3:0
    Атырау
    Матч завершен
    23 июня, суббота
    16:00
    Иртыш
    0:1
    Кайсар
    Матч завершен
    23 июня, суббота
    16:00
    Ордабасы
    2:1
    Акжайык
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 2 тур, группа G
    23 июня, суббота
    15:00
    Бельгия
    5:2
    Тунис
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 13 тур
    23 июня, суббота
    16:45
    Смолевичи
    0:1
    Неман
    Матч завершен
    23 июня, суббота
    18:45
    Минск
    0:2
    Гомель
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 2 тур, группа F
    23 июня, суббота
    18:00
    Южная Корея
    1:2
    Мексика
    Матч завершен
    23 июня, суббота
    21:00
    Германия
    2:1
    Швеция
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 14 тур
    23 июня, суббота
    19:00
    Мольде
    3:0
    Стабек
    Матч завершен
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