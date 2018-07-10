Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 10-07-2018

    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2018/2019), 1 раунд, первый матч
    10 июля, вторник
    18:30
    Торпедо
    2:1
    Шериф
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    18:30
    Флора
    1:4
    Хапоэль БШ
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    19:00
    Дюделанж
    1:1
    Фехервар
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    19:00
    Алашкерт
    0:3
    Селтик
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    21:00
    Викингур
    1:2
    ХИК
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    21:15
    Шкендия
    5:0
    ТНС
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    21:45
    Дрита
    0:3
    Мальме
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    21:45
    Корк Сити
    0:1
    Легия
    Матч завершен
    Лига Европы (2018/2019), 1 раунд, первый матч
    10 июля, вторник
    19:00
    Самтредиа
    0:1
    Тобол
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2018
    10 июля, вторник
    19:00
    Риека
    3:1
    Спартак
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 1/2 финала
    10 июля, вторник
    21:00
    Франция
    1:0
    Бельгия
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11