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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Риека - Спартак
Риека - Спартак: обзор матча 10 июля 2018
Риека
10.07.2018, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Спартак
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Статистика матча Риека - Спартак
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Матчи команд
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01.11.2026
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2 : 1
27.10.2026
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Рудеш
1 : 2
16.10.2026
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11.10.2026
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Динамо Мх
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22.11.2026
Спартак
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Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 4
01.11.2026
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Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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