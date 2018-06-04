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    Расписание матчей 04-06-2018

    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 9 тур
    4 июня, понедельник
    01:00
    Сеара
    0:1
    Крузейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    4 июня, понедельник
    03:30
    Канзаc Сити
    4:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2018
    4 июня, понедельник
    21:00
    Марокко
    2:1
    Словакия
    Матч завершен
    4 июня, понедельник
    21:00
    Сербия
    0:1
    Чили
    Матч завершен
    4 июня, понедельник
    21:45
    Италия
    1:1
    Нидерланды
    Матч завершен
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