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    Расписание матчей 06-05-2018

    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 4 тур
    6 мая, воскресенье
    01:00
    Васко да Гама
    4:1
    Америка Минейро
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    01:00
    Сан-Паулу
    2:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    17:00
    Коринтианс
    1:1
    Сеара
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:3
    Палмейрас
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    22:00
    Витория
    1:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    1:0
    Ботафого
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    2:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    6 мая, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    1:0
    Колорадо
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    3:2
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    03:30
    Чикаго Файр
    1:2
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    0:1
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 37 тур
    6 мая, воскресенье
    11:00
    Тюмень
    2:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    12:00
    Сибирь
    0:1
    Тамбов
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:00
    Сочи
    3:1
    Балтика
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:00
    Томь
    1:0
    Ротор
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:00
    Пари НН
    1:0
    Луч
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:00
    Химки
    1:3
    Факел
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:00
    Шинник
    2:2
    Енисей
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    16:00
    Волгарь
    3:2
    Зенит-2
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    16:00
    Крылья Советов
    1:0
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 29 тур
    6 мая, воскресенье
    12:00
    Рубин (мол)
    2:2
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 1/4 финала, группа B, первый матч
    6 мая, воскресенье
    13:00
    Орхус
    3:2
    Оденсе
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Сендерийск
    1:0
    Хобро
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 38 тур
    6 мая, воскресенье
    13:00
    Химнастик
    0:2
    Осасуна
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    17:00
    Реал Ов
    2:0
    Лорка
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Альбасете
    1:1
    Кадис
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Луго
    1:0
    Севилья
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 36 тур
    6 мая, воскресенье
    13:00
    Малага
    0:3
    Алавес
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    17:15
    Атлетико
    0:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:30
    Лас-Пальмас
    0:1
    Хетафе
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    21:45
    Барселона
    2:2
    Реал
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 36 тур
    6 мая, воскресенье
    13:30
    Удинезе
    0:4
    Интер
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    16:00
    Дженоа
    2:3
    Фиорентина
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    16:00
    Кьево
    2:1
    Кротоне
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    16:00
    Лацио
    1:1
    Аталанта
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    16:00
    Наполи
    2:2
    Торино
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    16:00
    СПАЛ
    2:0
    Беневенто
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Сассуоло
    1:0
    Сампдория
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    21:45
    Кальяри
    0:1
    Рома
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2017/2018), 30 тур, группа B
    6 мая, воскресенье
    14:00
    Олимпик
    0:2
    Сталь
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:30
    Александрия
    1:0
    Звезда К
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 29 тур
    6 мая, воскресенье
    14:00
    Урал
    0:2
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    6:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Шотландия. Плей-офф (2017/2018), 36 тур, группа A
    6 мая, воскресенье
    14:15
    Хартс
    1:3
    Селтик
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 46 тур
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Бирмингем Сити
    3:1
    Фулхэм
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Болтон
    3:2
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Брентфорд
    1:1
    Халл Сити
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Бристоль Сити
    2:3
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Дерби Каунти
    4:1
    Барнсли
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Ипсвич Таун
    2:2
    Мидлсбро
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Кардифф
    0:0
    Рединг
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Лидс
    2:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Миллуолл
    1:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Престон
    2:1
    Бертон Альбион
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Сандерленд
    3:0
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    14:30
    Шеффилд Уэнсдэй
    5:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 7 тур
    6 мая, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    1:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Стандард
    5:0
    Генк
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    21:00
    Беерсхот-Вилрейк
    0:2
    Остенде
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 6 тур
    6 мая, воскресенье
    15:30
    Динамо
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    17:30
    Торпедо-БелАЗ
    2:0
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:30
    Ислочь
    1:2
    Неман
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 34 тур
    6 мая, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    6:0
    Зволле
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    2:2
    Витесс
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:30
    ПСВ
    0:0
    Гронинген
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:30
    Рода
    2:3
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:30
    Спарта
    2:5
    Хераклес
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:30
    Твенте
    1:1
    НАК Бреда
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    1:0
    Венло
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    2:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    15:30
    Экселсиор
    1:2
    Аякс
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 37 тур
    6 мая, воскресенье
    15:30
    Манчестер Сити
    0:0
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    18:30
    Арсенал
    5:0
    Бернли
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    18:30
    Челси
    1:0
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 32 тур
    6 мая, воскресенье
    16:00
    Генчлербирлиги
    0:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    16:00
    Фенербахче
    2:1
    Бурсаспор
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Акхисар Беледиеспор
    1:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 36 тур
    6 мая, воскресенье
    16:00
    Сент-Этьен
    1:3
    Бордо
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    17:30
    Лион
    3:0
    Труа
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    18:00
    Дижон
    3:1
    Генгам
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    18:00
    Кан
    1:2
    Монако
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    18:00
    Нант
    0:2
    Монпелье
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    18:00
    Ренн
    2:1
    Страсбур
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    18:00
    Тулуза
    2:3
    Лилль
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    18:00
    Метц
    1:2
    Анжер
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    22:05
    Марсель
    2:1
    Ницца
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 7 тур, группа A
    6 мая, воскресенье
    17:00
    Копенгаген
    1:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 33 тур
    6 мая, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    2:4
    Базель
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    17:00
    Тун
    2:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    1:1
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 33 тур
    6 мая, воскресенье
    17:30
    Зальцбург
    4:1
    Штурм
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 33 тур
    6 мая, воскресенье
    18:00
    Морейренcе
    0:3
    Авеш
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    18:00
    Эшторил
    2:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    20:00
    Шавиш
    4:1
    Маритиму
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    22:15
    Порту
    2:1
    Фейренсе
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 8 тур
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    2:2
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    2:2
    Хаугесунд
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    1:0
    Стабек
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    1:0
    Сандефьорд
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Одд
    3:0
    Старт
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    21:00
    Бранн
    3:0
    Тромсе
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 30 тур
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Панетоликос
    0:2
    Астерас
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    Паниониос
    2:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    6 мая, воскресенье
    19:00
    ПАС
    3:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
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