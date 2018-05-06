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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 06 мая 2018
Челси
06.05.2018, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
32'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
Желтая карточка
Т. Куртуа
90'
+4
Желтая карточка
В. Мозес
81'
Желтая карточка
М. Алонсо
79'
40'
Желтая карточка
Н. Клайн
39'
Желтая карточка
М. Салах
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
В. Мозес
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
3
Алонсо
24
Кэхилл
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Бакайоко
4
Фабрегас
10
Азар
11
Мозес
9
Жиру
3-2-2-2-1
1
Кариус
4
ван Дейк
6
Ловрен
17
Клайн
2
Александер-Арнольд
3
Робертсон
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Челси - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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