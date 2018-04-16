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    Расписание матчей 16-04-2018

    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 1 тур
    16 апреля, понедельник
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    5:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    16 апреля, понедельник
    01:00
    Атланта Юнайтед
    2:2
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 19 тур
    16 апреля, понедельник
    13:00
    Зенит-Ижевск
    0:1
    Урал-2
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 26 тур
    16 апреля, понедельник
    17:30
    Зенит (мол)
    3:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 33 тур
    16 апреля, понедельник
    19:00
    Химки
    1:0
    Спартак-2
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 27 тур
    16 апреля, понедельник
    19:30
    Олимпиакос
    5:1
    Керкира
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 3 тур, группа B
    16 апреля, понедельник
    20:00
    Хобро
    1:0
    Силькеборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 5 тур
    16 апреля, понедельник
    20:00
    Буде-Глимт
    0:1
    Русенборг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 29 тур
    16 апреля, понедельник
    20:00
    Османлыспор
    3:3
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 30 тур
    16 апреля, понедельник
    21:30
    Майнц
    2:0
    Фрайбург
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 35 тур
    16 апреля, понедельник
    22:00
    Уэска
    2:1
    Барселона Б
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 30 тур
    16 апреля, понедельник
    22:00
    Риу Аве
    1:1
    Тондела
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 34 тур
    16 апреля, понедельник
    22:00
    Вест Хэм
    1:1
    Сток Сити
    Матч завершен
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