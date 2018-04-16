март 2018
апрель 2018
Бразилия. Серия А 2018, 1 тур
16 апреля, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2018
16 апреля, понедельник
01:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 19 тур
16 апреля, понедельник
13:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 26 тур
16 апреля, понедельник
17:30
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2017/2018), 33 тур
Греция. Суперлига (2017/2018), 27 тур
16 апреля, понедельник
19:30
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2017/2018), 3 тур, группа B
16 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2018, 5 тур
16 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2017/2018), 29 тур
16 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2017/2018), 30 тур
Испания. Сегунда (2017/2018), 35 тур
16 апреля, понедельник
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2017/2018), 30 тур
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 34 тур