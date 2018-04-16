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Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм - Сток Сити: обзор матча 16 апреля 2018
Вест Хэм
16.04.2018, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
90'
Э. Кэрролл
79'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сток Сити
Желтая карточка
А. Крессуэлл
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Б. Ндиайе
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
90'
Желтая карточка
Ш. Куяте
86'
82'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
79'
Желтая карточка
П. Крауч
79'
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Чичарито
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
3-4-2-1
1
Харт
6
Фернандес
21
Огбонна
5
Сабалета
26
Масуаку
41
Райс
8
Куяте
3
Крессуэлл
16
Нобл
23
Мариу
7
Арнаутович
3-2-3-1-1
1
Батлэнд
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
4
Зума
26
Бауэр
33
Питерс
10
Собхи
5
Ндиайе
7
Аллен
10
Шакири
92
Диуф
Остались в запасе
Вест Хэм
Сток Сити
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Чичарито
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Ли Грант
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Чичарито
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Вест Хэм - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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