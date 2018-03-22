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    Расписание матчей 22-03-2018

    февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2018
    22 марта, четверг
    14:35
    Китай
    0:6
    Уэльс
    Матч завершен
    22 марта, четверг
    20:00
    Фарерские острова
    1:1
    Латвия
    Матч завершен
    22 марта, четверг
    20:00
    Мальта
    0:1
    Люксембург
    Матч завершен
    22 марта, четверг
    22:00
    Дания
    1:0
    Панама
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 23 тур
    22 марта, четверг
    16:00
    СКА
    1:0
    Алания
    Матч завершен
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