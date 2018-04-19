март 2018
апрель 2018
Дания. Плей-офф (2017/2018), 4 тур, группа B
19 апреля, четверг
19:00
Матч завершен
19 апреля, четверг
19:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 32 тур
Испания. Примера (2017/2018), 33 тур
Дания. Плей-офф (2017/2018), 4 тур, группа A
19 апреля, четверг
21:00
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2017/2018), 30 тур
19 апреля, четверг
21:00
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 4 тур
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 31 тур
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 35 тур
19 апреля, четверг
21:45
Матч завершен