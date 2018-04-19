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    Расписание матчей 19-04-2018

    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 4 тур, группа B
    19 апреля, четверг
    19:00
    Люнгбю
    1:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    19 апреля, четверг
    19:00
    Силькеборг
    2:0
    Хобро
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 32 тур
    19 апреля, четверг
    19:30
    Утрехт
    1:1
    Гронинген
    Матч завершен
    19 апреля, четверг
    21:45
    Аякс
    4:1
    Венло
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 33 тур
    19 апреля, четверг
    20:30
    Алавес
    1:2
    Жирона
    Матч завершен
    19 апреля, четверг
    20:30
    Реал Сосьедад
    3:0
    Атлетико
    Матч завершен
    19 апреля, четверг
    22:30
    Бетис
    1:0
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    19 апреля, четверг
    22:30
    Леванте
    1:0
    Малага
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 4 тур, группа A
    19 апреля, четверг
    21:00
    Мидтьюлланд
    2:3
    Брондбю
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 30 тур
    19 апреля, четверг
    21:00
    Лозанна-Спорт
    0:1
    Люцерн
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 4 тур
    19 апреля, четверг
    21:30
    Брюгге
    6:0
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 31 тур
    19 апреля, четверг
    21:45
    Бернли
    1:2
    Челси
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 35 тур
    19 апреля, четверг
    21:45
    Лестер
    0:0
    Саутгемптон
    Матч завершен
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