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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Челси
Бернли - Челси: обзор матча 19 апреля 2018
Бернли
19.04.2018, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Челси
64'
Э. Барнс
20'
К. Лонг (АГ)
69'
В. Мозес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Челси
69'
ГОЛ! 1:2!
В. Мозес
Пас отдал
Эмерсон
ГОЛ! 1:1!
Э. Барнс
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
64'
Желтая карточка
Д. Тарковски
28'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Лонг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
3-1-4-2
1
Поуп
6
Тарковски
13
Лонг
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
12
Леннон
3
Уорд
7
Гудмундссон
9
Вуд
35
Барнс
4-2-1-1-2
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
24
Кэхилл
33
Эмерсон
91
Канте
8
Бакайоко
11
Мозес
9
Педро
21
Мората
9
Жиру
Остались в запасе
Бернли
Челси
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бернли - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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