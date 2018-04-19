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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Лас-Пальмас
Бетис - Лас-Пальмас: обзор матча 19 апреля 2018
Бетис
19.04.2018, четверг, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
90+4'
Х. Фирпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Х. Фирпо
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Х. Фирпо
Пас отдал
А. Барраган
90'
+4
87'
Желтая карточка
Х. Наварро
86'
Вторая желтая
Мичел
84'
Замена
И. Эзекиель
️️️️
Н. Жиль
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Р. Будебуз
81'
Желтая карточка
А. Манди
77'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Хоакин
71'
68'
Желтая карточка
Мичел
67'
Замена
В. Гомес
️️️️
А. Халилович
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Леон
66'
Желтая карточка
С. Леон
65'
54'
Замена
Х. Кастельяно
️️️️
А. Аквилани
35'
Желтая карточка
Н. Жиль
32'
Желтая карточка
Х. Кальери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Бетис
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хименес
2
Манди
5
Амат
5
Бартра
23
Фирпо
19
Барраган
8
Руис
18
Гуардадо
10
Будебуз
17
Хоакин
11
Леон
3-2-2-1-2
13
Лисоайн
88
Мичел
6
Гальвез
5
Гарсия
23
Наварро
23
Кастельяно
5
Этебо
20
Аквилани
10
Халилович
33
Жиль
9
Кальери
11
Леон
37
Тельо
37
Тельо
11
Леон
10
Будебуз
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
10
Будебуз
17
Хоакин
19
Санабрия
19
Санабрия
17
Хоакин
20
Аквилани
2
Кастельяно
2
Кастельяно
20
Аквилани
10
Халилович
4
Гомес
4
Гомес
10
Халилович
33
Жиль
70
Эзекиель
70
Эзекиель
33
Жиль
Остались в запасе
Бетис
Лас-Пальмас
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
10
Эрик Экспозито
ЦФ
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Остались в запасе
10
Эрик Экспозито
ЦФ
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Бетис - Лас-Пальмас
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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