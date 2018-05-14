апрель 2018
май 2018
Бразилия. Серия А 2018, 5 тур
США. МЛС 2018
14 мая, понедельник
01:00
Матч завершен
14 мая, понедельник
03:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 21 тур
Казахстан. Премьер-лига 2018, 10 тур
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 28 тур
Белоруссия. Высшая лига 2018, 7 тур
Дания. Плей-офф (2017/2018), 8 тур, группа A
14 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2017/2018), 33 тур
14 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
14 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 1/2 финала, ответный матч
14 мая, понедельник
21:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 39 тур