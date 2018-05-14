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    Расписание матчей 14-05-2018

    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 5 тур
    14 мая, понедельник
    01:00
    Сантос
    3:1
    Парана
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    14 мая, понедельник
    01:00
    Орландо Сити
    1:2
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    14 мая, понедельник
    03:30
    Лос-Анджелес
    2:2
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 21 тур
    14 мая, понедельник
    09:00
    Сахалин
    5:1
    Иртыш
    Матч завершен
    14 мая, понедельник
    11:00
    Смена
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 10 тур
    14 мая, понедельник
    14:00
    Жетысу
    4:2
    Ордабасы
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 28 тур
    14 мая, понедельник
    19:00
    Дукла
    0:2
    Славия
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 7 тур
    14 мая, понедельник
    19:30
    Дняпро
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 8 тур, группа A
    14 мая, понедельник
    20:00
    Брондбю
    0:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 33 тур
    14 мая, понедельник
    20:00
    Кайсериспор
    1:2
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    14 мая, понедельник
    20:00
    Карабюкспор
    0:7
    Фенербахче
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 1/2 финала, ответный матч
    14 мая, понедельник
    21:45
    Фулхэм
    2:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 39 тур
    14 мая, понедельник
    22:00
    Кадис
    2:0
    Сарагоса
    Матч завершен
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