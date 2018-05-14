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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Сити: обзор матча 14 мая 2018
Лос-Анджелес
14.05.2018, понедельник, 03:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
13'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Нью-Йорк Сити
16'
Желтая карточка
Я. Эррера
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Лос-Анджелес
2
Джордан Харви
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
3-2-1
1
Миллер
23
Киман
25
Циммерман
33
Бейташур
10
Фейлхабер
4
Габер
10
Вела
1-3-2
1
Джонсон
3
Тиннерхольм
10
Моралес
4
Ринг
21
Эррера
7
Вилья
14
Бергет
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Сити
2
Джордан Харви
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
41
Брэд Стувер
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
2
Джордан Харви
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Лос-Анджелес - Нью-Йорк Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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