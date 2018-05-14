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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Дерби Каунти
Фулхэм - Дерби Каунти: обзор матча 14 мая 2018
Фулхэм
14.05.2018, понедельник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
47'
Р. Сессеньон
66'
Д. Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Дерби Каунти
Желтая карточка
М. Беттинелли
90'
+4
78'
Желтая карточка
К. Палмер
Желтая карточка
К. МакДональд
78'
77'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
А. Камара
74'
ГОЛ! 2:0!
Д. Одои
Пас отдал
Р. Сессеньон
66'
Желтая карточка
С. Йохансен
62'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сессеньон
Пас отдал
С. Йохансен
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-2-3-2
13
Беттинелли
2
Фредерикс
30
Сессеньон
3
Рим
23
Таргетт
3
Одои
10
Йохансен
29
МакДональд
10
Кэрни
33
Камара
9
Митрович
4-3-1-2
33
Карсон
3
Форсит
33
Дэйвис
36
Кио
14
Уисдом
4
Джонсон
23
Хаддлстоун
21
Анья
10
Лоуренс
35
Джером
18
Вайманн
Остались в запасе
Фулхэм
Дерби Каунти
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Фулхэм - Дерби Каунти
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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