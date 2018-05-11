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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Фулхэм
Дерби Каунти - Фулхэм: обзор матча 11 мая 2018
Дерби Каунти
11.05.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Фулхэм
34'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дерби Каунти - Фулхэм
Желтая карточка
Б. Джонсон
86'
85'
Желтая карточка
С. Йохансен
Желтая карточка
А. Вайманн
77'
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
Пас отдал
К. Форсит
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-2-1-3
33
Карсон
36
Кио
3
Форсит
14
Уисдом
33
Дэйвис
23
Хаддлстоун
4
Джонсон
10
Лоуренс
18
Вайманн
35
Джером
11
Выдра
3-2-4-1
13
Беттинелли
3
Одои
30
Сессеньон
3
Рим
2
Фредерикс
23
Таргетт
11
Айите
29
МакДональд
10
Йохансен
10
Кэрни
9
Митрович
Остались в запасе
Дерби Каунти
Фулхэм
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Дерби Каунти - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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