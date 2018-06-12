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    Расписание матчей 12-06-2018

    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2018
    12 июня, вторник
    16:05
    Япония
    4:2
    Парагвай
    Матч завершен
    12 июня, вторник
    19:00
    Польша
    4:0
    Литва
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 11 тур
    12 июня, вторник
    17:00
    Слуцк
    5:0
    Днепр
    Матч завершен
    12 июня, вторник
    18:45
    Минск
    0:1
    Ислочь
    Матч завершен
    12 июня, вторник
    20:45
    Витебск
    2:0
    Торпедо
    Матч завершен
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