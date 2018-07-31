июнь 2018
июль 2018
Бразилия. Серия А 2018, 16 тур
31 июля, вторник
02:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 1 тур
31 июля, вторник
11:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2018/2019), 1/64 финала
Россия. Кубок (2018/2019), 1/128 финала
Лига Европы (2018/2019), 2 раунд, ответный матч
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 1 тур
31 июля, вторник
19:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2018/2019), 2 раунд, ответный матч
31 июля, вторник
20:00
Матч завершен
31 июля, вторник
21:30
Матч завершен