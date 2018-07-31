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    Расписание матчей 31-07-2018

    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 16 тур
    31 июля, вторник
    02:00
    Баия
    2:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 1 тур
    31 июля, вторник
    11:00
    Кр. Советов (мол)
    1:3
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2018/2019), 1/64 финала
    31 июля, вторник
    12:30
    Чита
    2:3
    Зенит
    Матч завершен
    31 июля, вторник
    14:30
    Динамо
    2:1
    Иртыш
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2018/2019), 1/128 финала
    31 июля, вторник
    19:00
    Красный
    1:4
    ЦРФСО
    Матч завершен
    Лига Европы (2018/2019), 2 раунд, ответный матч
    31 июля, вторник
    19:00
    Пюник
    1:0
    Тобол
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 1 тур
    31 июля, вторник
    19:00
    Крылья Советов
    0:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 2 раунд, ответный матч
    31 июля, вторник
    20:00
    Хапоэль БШ
    2:2
    Динамо
    Матч завершен
    31 июля, вторник
    20:00
    Шериф
    0:0
    Шкендия
    Матч завершен
    31 июля, вторник
    21:30
    Спартак Тр
    0:1
    Легия
    Матч завершен
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