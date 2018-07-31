Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хапоэль БШ - Динамо Загреб
Хапоэль БШ - Динамо Загреб: обзор матча 31 июля 2018
Хапоэль БШ
31.07.2018, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Динамо Загреб
14'
Д. Огочукву
54'
И. Хайрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Динамо Загреб
Желтая карточка
М. Меликсон
83'
54'
ГОЛ! 1:1!
И. Хайрович
34'
Желтая карточка
П. Стоянович
Желтая карточка
Д. Эйнбиндер
31'
Желтая карточка
Э. Бен-Басат
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Огочукву
14'
Желтая карточка
Д. Огочукву
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
5
Шир Тзедек
ЦЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
24
Маор Меликсон
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Динамо Загреб
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Хапоэль БШ
99
Яннис Анестис
ВР
28
Жульен Кето
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
16
Нив Жрихан
ЦФ
Динамо Загреб
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
15
Армин Ходжич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
3-3-2
1
Гореш
5
Тзедек
17
Охайон
26
Биттон
24
Меликсон
30
Огочукву
9
Эйнбиндер
9
Бен-Басат
9
Нвакаеме
3-1-1
30
Стоянович
28
Теофил-Катерин
22
Леовац
14
Гояк
20
Хайрович
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Динамо Загреб
99
Яннис Анестис
ВР
28
Жульен Кето
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
16
Нив Жрихан
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
15
Армин Ходжич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
99
Яннис Анестис
ВР
28
Жульен Кето
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
16
Нив Жрихан
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
15
Армин Ходжич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Хапоэль БШ - Динамо Загреб
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Тото Тернер
Новости команд
Все
Хапоэль БШ
Динамо Загреб
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«АЗ Алкмар» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+