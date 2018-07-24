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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Хапоэль БШ
Динамо Загреб - Хапоэль БШ: обзор матча 24 июля 2018
Динамо Загреб
24.07.2018, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
5 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
22'
И. Хайрович
82'
А. Ходжич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Хапоэль БШ
Желтая карточка
А. Гояк
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
А. Ходжич
Пас отдал
И. Хайрович
82'
49'
Желтая карточка
Л. Таха
ГОЛ! 1:0!
И. Хайрович
22'
Желтая карточка
И. Хайрович
5'
Желтая карточка
П. Стоянович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Хапоэль БШ
99
Яннис Анестис
ВР
28
Жульен Кето
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
24
Маор Меликсон
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Динамо Загреб
1
Адриан Шемпер
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
17
Иван Фиолич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
8
Владимир Браун
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
3-1-1
22
Леовац
28
Теофил-Катерин
30
Стоянович
14
Гояк
20
Хайрович
4-3-1
99
Анестис
5
Тзедек
20
Таха
26
Биттон
28
Кето
24
Меликсон
9
Эйнбиндер
30
Огочукву
9
Саар
Остались в запасе
Динамо Загреб
Хапоэль БШ
1
Адриан Шемпер
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
17
Иван Фиолич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
1
Давид Гореш
ВР
8
Владимир Браун
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
17
Иван Фиолич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Гореш
ВР
8
Владимир Браун
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Ран Козух
Статистика матча Динамо Загреб - Хапоэль БШ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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