Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пюник - Тобол
Пюник - Тобол: обзор матча 31 июля 2018
Пюник
31.07.2018, вторник, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Тобол
82'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пюник - Тобол
90'
Желтая карточка
Т. Нусербаев
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
Пас отдал
М. Жестоков
82'
51'
Желтая карточка
А. Зулпа
38'
Желтая карточка
А. Нургалиев
Желтая карточка
М. Трусевич
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
66
Максим Жестоков
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Тобол
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
44
Артурас Зулпа
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Пюник
26
Альберт Богатырев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Тобол
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Бауржан Турисбек
ЦФ
1-3-1
66
Жестоков
30
Трусевич
21
Войнов
77
Аветисян
9
Корян
1-4
17
Нусербаев
30
Квеквескири
23
Канкава
13
Нургалиев
44
Зулпа
Остались в запасе
Пюник
Тобол
26
Альберт Богатырев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Бауржан Турисбек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
26
Альберт Богатырев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Бауржан Турисбек
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Пюник - Тобол
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
- : -
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Пюник
5 : 0
12.10.2026
БКМА Ереван
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Пюник
Тобол
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Тобол» – «Астана»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
5 октября
1
Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
3 октября
Карьеру Дзюбы описали одним прилагательным
3 октября
2
«Пюник» объявил о назначении экс-тренера «Спартака»
3 октября
Испанский тренер из РПЛ мог возглавить клуб из Армении
30 сентября
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Тобол» – «Астана»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+