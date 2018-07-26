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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тобол - Пюник
Тобол - Пюник: обзор матча 26 июля 2018
Тобол
26.07.2018, четверг, 18:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Пюник
80'
А. Нургалиев
90'
Р. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тобол - Пюник
90'
ГОЛ! 1:1!
Р. Корян
ГОЛ! 1:0!
А. Нургалиев
80'
Начало матча
Статистика матча Тобол - Пюник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
- : -
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Пюник
5 : 0
12.10.2026
БКМА Ереван
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