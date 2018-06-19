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    Расписание матчей 19-06-2018

    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат мира 2018, 1 тур, группа H
    19 июня, вторник
    15:00
    Колумбия
    1:2
    Япония
    Матч завершен
    19 июня, вторник
    18:00
    Польша
    1:2
    Сенегал
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 2 тур, группа A
    19 июня, вторник
    21:00
    Россия
    3:1
    Египет
    Матч завершен
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