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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Польша - Сенегал
Польша - Сенегал: обзор матча 19 июня 2018
Польша
19.06.2018, вторник, 18:00
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сенегал
86'
Г. Крыховяк
37'
Т. Сионек (АГ)
60'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Сенегал
87'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
А. Н'Диайе
ГОЛ! 1:2!
Г. Крыховяк
Пас отдал
К. Гросицки
86'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
Л. Пищек
83'
75'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Ньянг
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
А. Милик
73'
72'
Желтая карточка
И. Гуйе
62'
Замена
Ш. Ндойе
️️️️
М. Диуф
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Ньянг
49'
Желтая карточка
С. Сане
Замена
Я. Беднарек
️️️️
Я. Блащиковски
46'
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Сионек
Желтая карточка
Г. Крыховяк
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
2
Михал Пождан
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Сенегал
16
Кадим Н'Диайе
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
21
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
19
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Польша
12
Бартош Биалковски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
21
Рафал Курзава
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Сенегал
1
Абдулайе Диалло
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Шейх Ндойе
ЦП
17
Баду Ндиайе
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
15
Диафра Сахо
ЦФ
0
Аблае Мбенг
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
3-1-4-2
1
Щесны
13
Рыбус
4
Сионек
20
Пищек
10
Крыховяк
11
Гросицки
2
Пождан
10
Зелински
16
Блащиковски
9
Левандовски
7
Милик
4-1-1-2-2
16
Н'Диайе
21
Сабали
3
Кулибали
6
Сане
22
Ваге
5
Гуйе
13
Н'Диайе
18
Сарр
10
Мане
9
Диуф
19
Ньянг
20
Пищек
18
Берешиньски
18
Берешиньски
20
Пищек
16
Блащиковски
5
Беднарек
5
Беднарек
16
Блащиковски
7
Милик
24
Ковнацки
24
Ковнацки
7
Милик
13
Н'Диайе
8
Куяте
8
Куяте
13
Н'Диайе
9
Диуф
11
Ндойе
11
Ндойе
9
Диуф
19
Ньянг
14
Конате
14
Конате
19
Ньянг
Остались в запасе
Польша
Сенегал
12
Бартош Биалковски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
1
Абдулайе Диалло
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
17
Баду Ндиайе
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
15
Диафра Сахо
ЦФ
0
Аблае Мбенг
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
12
Бартош Биалковски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
17
Баду Ндиайе
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
15
Диафра Сахо
ЦФ
0
Аблае Мбенг
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Польша - Сенегал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Наваф Шукралла
(Манама)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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