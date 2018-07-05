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    Расписание матчей 05-07-2018

    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    5 июля, четверг
    02:00
    Миннесота Юнайтед
    4:3
    Торонто
    Матч завершен
    5 июля, четверг
    03:00
    Даллас
    3:2
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    5 июля, четверг
    04:00
    Колорадо
    1:2
    Сиэтл
    Матч завершен
    5 июля, четверг
    05:00
    Реал Солт-Лейк
    4:2
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    5 июля, четверг
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 17 тур
    5 июля, четверг
    15:00
    Тобол
    0:0
    Астана
    Матч завершен
    5 июля, четверг
    17:00
    Ордабасы
    1:2
    Кайсар
    Матч завершен
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